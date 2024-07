Mindreader est un outil d'IA conçu pour aider les entreprises à améliorer leurs compétences en matière de gestion client et de communication. Il exploite les techniques de profilage de l’IA qui ont été enseignées dans les principales banques, assurances et sociétés immobilières d’Asie. En utilisant les photos de profil ou les traces numériques des clients (telles que les publications sur les réseaux sociaux et les messages de chat), Mindreader analyse la linguistique et la physionomie pour prédire leur type psychologique dans quatre catégories : Chevalier, Explorateur, Guérisseur et Sorcier. L'outil fournit des informations et des recommandations personnalisées pour divers scénarios de communication, allant de l'approche à la gestion des objections. Il aide les utilisateurs à comprendre la meilleure façon d'interagir avec les clients en fonction de leurs traits de personnalité, de leurs préférences et de leurs styles de communication. L'objectif de Mindreader est d'améliorer la communication et d'éliminer les barrières en découvrant et en s'adaptant au profil de chaque client. Les témoignages de clients ont souligné les avantages de l'utilisation de Mindreader, tels que la conclusion de transactions plus efficaces, la compréhension de la langue et des préférences des clients et l'économie de temps et d'efforts dans la présentation des informations. L’outil a également été présenté dans divers médias. Les entreprises utilisant Mindreader peuvent s'attendre à minimiser les conflits, à améliorer la fidélisation des employés et à gagner du temps en concevant des présentations qui trouvent un écho auprès des clients et font appel à leur subconscient. L'outil distille la physionomie et la linguistique en outils pratiques qui améliorent la communication. Pour plus d'informations et des réponses aux questions fréquemment posées, les utilisateurs peuvent visiter le site Web Mindreader ou contacter directement l'équipe.

Site Web : themindreader.ai

