Michaels Stores, Inc. est une chaîne privée de 1 252 magasins d'art et d'artisanat américains et canadiens, en janvier 2021. Il s'agit de l'un des plus grands fournisseurs d'art, d'artisanat, d'encadrement, de décoration florale et murale, ainsi que de marchandises pour les créateurs et les artisans en Amérique du Nord. décorateurs à faire soi-même.

Site Web : michaels.com

