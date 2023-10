Mately est un outil simple qui aide les individus et les petites équipes à gérer leurs contacts. Notre mission est d'offrir aux équipes la possibilité d'exploiter leur plus grand atout : leurs contacts - avec une application simple et facile à utiliser. Notre objectif est de devenir la solution de référence aussi bien pour les personnes qui ont besoin d'un CRM personnel que pour les équipes qui ont besoin de travailler avec de nombreux interlocuteurs (startups, investisseurs, RH/recruteurs, commerciaux, responsables RP/marketing/événementiel, etc.).

Site Web : mately.io

