Gérez et passez facilement d'un compte à l'autre et d'une application à l'autre sans changer de navigateur.

Loopy Loyalty est la première application Web au monde permettant de créer et de gérer des cartes de timbres numériques pour Apple et Google Wallet. Concevez vos cartes en ligne, envoyez des messages push aux clients, capturez l'historique des transactions et consultez les informations sur les clients. Aucune connaissance technique requise, pas besoin de toucher à votre point de vente et aucun développement d'application requis.

Catégories :

Site Web : loopyloyalty.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à LoopyLoyalty. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.