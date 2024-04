Gérez et passez facilement d'un compte à l'autre et d'une application à l'autre sans changer de navigateur.

Lightdash est le moyen le plus rapide pour les équipes de données de fournir des informations et de permettre un véritable accès aux données en libre-service pour le reste de leur entreprise. Les analystes créent des métriques et les mettent à la disposition des utilisateurs finaux pour qu'ils puissent les interroger, sans besoin de SQL. Lightdash est utilisé et approuvé par des entreprises de toutes tailles, des start-ups aux organisations internationales cotées en bourse.

Site Web : lightdash.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Lightdash. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.