Launchpad6 fournit des applications Web basées sur le cloud qui créent instantanément des solutions vidéo en ligne personnalisables pour répondre à vos besoins vidéo. Exploitez la puissance de la vidéo d’une manière que vous n’auriez jamais cru possible. Attirez les clients et générez différents comportements d'engagement des utilisateurs grâce aux capacités uniques des applications vidéo de Launchpad6. Avec Launchpad6, votre entreprise se démarquera des autres. Les agences de publicité, les sociétés de médias et les marques exploitent la puissance de la plateforme pour accroître la notoriété de la marque, générer du trafic et engager leurs clients dans des expériences de marque interactives. Les grandes et petites entreprises utilisent Launchpad6 pour communiquer en interne, monétiser leurs actifs et éduquer leur public. Tout est possible avec Launchpad6.

Site Web : launchpad6.com

