Il est difficile de coordonner les prix et les activités promotionnelles au sein d’un réseau de magasins. Last Yard automatise la complexité afin que vous puissiez convertir plus de clients. Last Yard est la principale plateforme de promotions en rayon pour convertir les clients au point d'achat. Augmentez l'engagement des clients et les revenus grâce à une activité promotionnelle coordonnée en temps réel sur un réseau de magasins.

Site Web : lastyard.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Last Yard. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.