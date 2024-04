Gérez et passez facilement d'un compte à l'autre et d'une application à l'autre sans changer de navigateur.

Fastory est une société de technologie marketing de pointe qui propose la principale suite marketing axée sur le mobile. La solution clé en main permet aux entreprises d'améliorer leurs campagnes marketing en leur donnant le pouvoir de captiver, d'engager et de convertir les personnes qui comptent pour leur entreprise, de manière créative. Créer des expériences significatives axées sur le mobile n'a jamais été aussi simple, amélioré par des titres vidéo verticaux, des jeux immersifs et des chatbots de génération de leads qui convertissent jusqu'à deux fois plus que les pages de destination et les promotions traditionnelles. Fastory.io met à disposition des marketeurs une plateforme clé en main permettant de réaliser facilement de nombreux jeux promotionnels qui s'intègrent aux réseaux sociaux pour en tirer profit. En quête de performance depuis sa création, la solution fournit des outils puissants de collecte et d'analyse de données qui augmentent l'intelligence marketing des entreprises tout en répondant à leurs objectifs de visibilité, d'engagement et de fidélisation.

Site Web : fastory.io

