Laiye est le pionnier du Work Execution System, un cadre commercial et technologique construit autour de la synergie entre les travailleurs humains et numériques. Le logiciel de Laiye rassemble sur une seule plateforme les outils disparates utilisés par les entreprises pour effectuer des tâches numériques, tels que le traitement intelligent des documents (IDP), l'IA conversationnelle, l'exploration de processus, l'automatisation intelligente et autres. En outre, les modèles de langage étendus et les modèles de base seront exploités dans le processus de conception et de création de cas d'utilisation, ce qui accélérera le développement et le délai de rentabilisation pour les clients. Construit sur le principe d'un écosystème ouvert, Laiye aide les entreprises à optimiser les technologies qu'elles ont déjà en place. Laiye est la première entreprise de son secteur à s'engager à restituer 100 % des droits de licence si les résultats commerciaux convenus ne sont pas atteints.

Site Web : laiye.com

