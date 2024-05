Gérez et passez facilement d'un compte à l'autre et d'une application à l'autre sans changer de navigateur.

Un outil de communication vidéo-espace de travail conçu pour l'inspiration. Kino rassemble les collègues à distance grâce à une technologie vidéo qui crée une ambiance de bureau. Grâce à sa technologie Spaces, chaque personne dispose d'un espace dédié pour s'engager, collaborer et s'inspirer avec les autres. Les collègues peuvent se déplacer librement entre différents espaces comme s'ils se trouvaient dans un bureau physique, de manière à réduire la fatigue des réunions virtuelles. Apporter des interactions plus organiques, semblables à celles d'un bureau, grâce à une vidéo haute définition et à une dynamique spatiale pour imiter les interactions naturelles dans l'espace de travail. Kino est conçu pour connecter des collègues distants tout au long d'une journée de travail. Kino permet aux collègues distants de véritablement travailler ensemble, côte à côte. Facilité de collaboration et culture d’entreprise qui se produisent naturellement. La gestion du flux de travail et la connexion des équipes se produisent simplement grâce à l'engagement des équipes dans l'environnement créatif de Kino. Kino s'intègre dans les flux de travail quotidiens, stimulant la créativité. C'est le seul outil où la communauté de coworking se déroule à distance. L'avenir de la collaboration vidéo élevé par Kino.

Site Web : kino.live

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Kino Live. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.