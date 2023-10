Vous n’avez pas besoin de payer pour 10 applications différentes, puis d’essayer de les faire fonctionner ensemble. Yalla est le logiciel de gestion d'équipe et de collaboration le plus simple à utiliser, conçu par des personnes obsédées par le travail d'équipe. Yalla aide les équipes en pleine croissance, à distance et sur site, à garder le cap en minimisant le nombre de choses qui passent entre les mailles du filet. Il propose une collaboration entre les tâches et les projets, une discussion en équipe, des discussions centralisées, une gestion et une collaboration client faciles, une gestion des processus et des flux de travail, et permet une priorisation facile du travail à la volée.

Site Web : yalla.team

