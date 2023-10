Kaggle, une filiale de Google LLC, est une communauté en ligne de scientifiques des données et de praticiens de l'apprentissage automatique. Kaggle permet aux utilisateurs de rechercher et de publier des ensembles de données, d'explorer et de créer des modèles dans un environnement de science des données basé sur le Web, de travailler avec d'autres scientifiques des données et ingénieurs en apprentissage automatique, et de participer à des concours pour résoudre les défis de la science des données. Kaggle a fait ses débuts en 2010 en proposant des concours d'apprentissage automatique et propose désormais également une plate-forme de données publique, un atelier basé sur le cloud pour la science des données et l'enseignement de l'intelligence artificielle. Ses principaux collaborateurs étaient Anthony Goldbloom et Jeremy Howard. Nicholas Gruen a été président fondateur, succédé par Max Levchin. Des capitaux propres ont été levés en 2011, valorisant l'entreprise à 25 millions de dollars. Le 8 mars 2017, Google a annoncé l'acquisition de Kaggle.

Site Web : kaggle.com

