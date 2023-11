JSON Visio est un outil qui génère des diagrammes graphiques à partir d'objets JSON. Ces diagrammes sont beaucoup plus faciles à naviguer que le format textuel et pour le rendre encore plus pratique, l'outil vous permet également de rechercher les nœuds. De plus, les diagrammes générés peuvent également être téléchargés ou pressés dans le presse-papiers sous forme d'image.

Site Web : jsonvisio.com

