JetBrains Datalore

Un environnement puissant pour les notebooks Jupyter. Utilisez l'assistance au codage intelligent pour Python, SQL, R et Scala dans les notebooks Jupyter, exécutez du code sur des CPU et GPU puissants, collaborez avec votre équipe et partagez facilement les résultats.

Site Web : datalore.jetbrains.com

