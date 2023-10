Infinity ECM est une plate-forme de gestion d'entreprise primée qui apporte une transformation informatique rapide de l'entreprise numérique et comprend plus de 15 sous-systèmes modulaires de systèmes entièrement intégrés dont toute entreprise moderne a besoin. Combine en une seule plateforme et une seule interface des solutions telles que : CRM, DMS, RMS+CMS, CMSx2, ITSM, EAM, KMS, BPM, GRC, IAM. La plateforme Infinity ECM a remporté le prestigieux prix EuroCloud Europe du meilleur système européen pour 2017.

Site Web : infinityecm.com

