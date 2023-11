Parcourez les meilleurs sites de recherche d'emploi dans une seule application et enregistrez des emplois en un seul clic. Enregistrez et suivez toutes vos tâches dans votre tableau Huntr. Déplacez les tâches d'une étape à l'autre et sachez où vous en êtes face à chaque opportunité. Gardez une trace des dates importantes telles que les entretiens, les délais et les tâches urgentes. Ajoutez des tâches et des notes liées à la recherche d'emploi. Visualisez vos travaux sur une carte. Un navigateur pour la recherche d'emploi : Huntr vous permet de sélectionner vos sites de recherche d'emploi préférés et de les parcourir tous dans une seule application avec une seule recherche. Trouvez une offre d'emploi que vous aimez et enregistrez-la sur votre tableau Huntr en un seul clic. Outil puissant de suivi des tâches : Suivez tout ce que vous devez savoir sur vos opportunités d'emploi. Ajoutez des tâches, des notes et des événements importants comme des entretiens, des délais et des offres. Enregistrez l'URL de publication, l'intitulé du poste, le salaire, le lieu, l'entreprise et plus encore.

Site Web : huntr.co

