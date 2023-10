Solution de cybersécurité tout-en-un pour les services financiers. Conçu pour satisfaire GLBA, FTC Safeguards, IRS Tax Preparer, New York DFS et d'autres exigences de sécurité du secteur financier. Havoc Shield élimine rapidement la peur et le risque d'un programme de cybersécurité manquant en fournissant un plan conforme au secteur, des conseils d'experts et des outils de sécurité professionnels sur une plateforme tout-en-un.

Site Web : havocshield.com

