Sorted vous aide à préparer et à soumettre facilement vos déclarations fiscales, réduisant ainsi considérablement vos coûts pour un comptable. Sorted a été spécialement conçu pour les indépendants et dispose de tous les conseils dont un indépendant a besoin pour préparer les déclarations fiscales. Sorted vous met en relation avec des conseillers fiscaux certifiés sur la plateforme si vous avez besoin d'aide ou de conseils professionnels. Vous pouvez planifier un appel/appel vidéo avec un conseiller fiscal ou poser votre question via le chat.

Site Web : getsorted.de

