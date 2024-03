Glow est la meilleure technologie de recherche de sa catégorie qui facilite et accélère la collecte d'informations humaines exploitables. Glow aide les marques à effectuer des analyses U&A de catégorie, des analyses d'audience, la santé de la marque, des tests de concepts, des tests sur le marché, une évaluation du retour sur investissement, des diagnostics ESG/durabilité et bien plus encore. La plateforme Glow est rapide à apprendre et facile à utiliser et des fonctionnalités telles que la visualisation des données en temps réel, la traduction instantanée et l'analyse en un clic vous permettent d'agir rapidement sur vos informations. Découvrez comment des marques progressistes telles que Bain, Reckitt, Mondelez, Puma, Carat, Publicis et R/GA utilisent Glow pour réduire les risques, éliminer les incertitudes et aider leurs entreprises à se développer.

