Blitzllama est une plateforme d'informations sur les utilisateurs qui aide les équipes produit à créer de meilleurs produits. Blitzllama propose trois offres de produits : * Les enquêtes intégrées au produit vous permettent de cibler des utilisateurs spécifiques et de capturer leurs informations en temps réel directement dans votre produit. Les enquêtes intégrées aux produits sont un excellent moyen d'optimiser en permanence les parcours des utilisateurs, de valider les idées de produits avec les commentaires des utilisateurs et de découvrir les causes de l'attrition des clients. * L'analyse IA catégorise non seulement les réponses en sujets et sentiments, mais effectue également des analyses de questions croisées et de corrélation pour fournir des informations sur l'enquête. Toutes les données de commentaires sont enregistrées dans un référentiel unique, ce qui est idéal pour rechercher et analyser les commentaires historiques. * Les tests de concept vous permettent de poser des questions lorsque les utilisateurs interagissent avec de nouveaux prototypes ou maquettes pour recueillir des informations cruciales avant la découverte.

