Cartographiez vos idées commerciales, simulez le trafic et voyez instantanément le potentiel de profit. Découvrez comment tous vos chiffres s'additionnent en utilisant différents taux de conversion, prix et coûts des produits, volumes de trafic, taux de clics, coûts publicitaires, étapes de l'entonnoir, dépenses, frais du commerçant, suivis par e-mail et bien plus encore. GERU vous aide à économiser du temps et de l'argent, à éviter des erreurs coûteuses et à trouver des moyens d'optimiser votre entonnoir de vente pour augmenter les profits et l'évolutivité.

Site Web : geru.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à GERU. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.