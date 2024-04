Gérez et passez facilement d'un compte à l'autre et d'une application à l'autre sans changer de navigateur.

Conformité MAP et surveillance des prix des concurrents. Priceva aide les détaillants et les marques à surveiller les prix, l'état des stocks et les remises. 1. Comparez les prix de produits identiques avec les prix des concurrents en temps quasi réel. 2. Analysez les données par catégories, marques, régions dans le tableau de bord de l'interface. 3. Règles de retarification pour les détaillants et alertes de contrevenants MAP pour les marques.

Site Web : priceva.com

