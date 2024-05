Ganttic est un outil de planification des ressources et de gestion de portefeuille de projets, offrant aux utilisateurs un aperçu de leurs tâches, projets et ressources. Gagnez en visibilité, en efficacité et en contrôle sur le processus de planification. La plateforme est idéale pour planifier plusieurs projets, car elle vous permet de planifier simultanément des personnes, des équipements, des outils et des installations. L'interface glisser-déposer permet de réaffecter rapidement les ressources et les rapports mesurent les performances, garantissant ainsi une efficacité accrue. Suivez l'avancement du projet avec des diagrammes de Gantt visuels et partageables, en tenant toute l'équipe au courant. Effectuez des mises à jour instantanément et depuis n'importe où sur la plateforme cloud. Ganttic est une solution flexible pour les utilisateurs de tous les secteurs. Mettez en œuvre votre propre méthodologie de planification et voyez les plans devenir réalité. Basés en Estonie, nous servons des clients des quatre coins du monde depuis 10 ans. Commencez un essai gratuit dès aujourd’hui et voyez pourquoi par vous-même.

Site Web : ganttic.com

