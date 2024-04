Gérez et passez facilement d'un compte à l'autre et d'une application à l'autre sans changer de navigateur.

GaGaNode, le marché IP + bande passante résidentiel décentralisé de nouvelle génération, vise à atténuer la pénurie mondiale d'adresses IPv4 grâce à la technologie Web3.0. GaGaNode est développé pour aider les utilisateurs à maîtriser indépendamment les ressources de bande passante domestique inutilisées. Les utilisateurs peuvent participer au réseau Web3 via Idle Electronics à la maison sans IP de réseau public. GaGaNode encourage tout le monde à réduire ses investissements dans de nouveaux équipements miniers et à installer GaGaNode sur n'importe quel appareil électronique inactif tel que Raspberry Pi, téléphone Android, Arm SBC, TV Box, Xbox, Playstation et autres appareils électroniques via le portage de logiciels autant que possible.

Site Web : gaganode.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à GaGaNode. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.