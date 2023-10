Fountain regroupe le recrutement en un seul endroit afin que vous puissiez embaucher de meilleures personnes plus rapidement, que vous soyez une grande entreprise, une franchise ou une petite entreprise. Suivez, gérez et embarquez sur chaque site. Que vous ayez un ou 1 000 emplacements, nous gardons les choses simples. Fountain est disponible sur le Web et sur les appareils mobiles, vous pouvez donc embaucher des candidats, que vous soyez à votre bureau ou en déplacement.

Site Web : fountain.com

