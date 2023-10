Notre division UK Bus exploite environ un cinquième des services de bus locaux au Royaume-Uni et est l'un des plus grands opérateurs de bus avec une flotte d'environ 6 400 bus en Angleterre, en Écosse et au Pays de Galles. Nous disposons de lignes de bus desservant 40 des plus grandes villes du Royaume-Uni, offrant des transports publics d'un excellent rapport qualité-prix aux étudiants, aux navetteurs, aux voyageurs de loisirs et aux voyageurs de concession.

Site Web : firstbus.co.uk

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à First Bus. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.