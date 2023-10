En action avec un personnel suffisant : alerte + feedback via application, SMS, appel et pager depuis eMessage et UNITRONIC. Planification et affichage de la préparation opérationnelle, alerte en cas de pénurie de personnel.

Site Web : divera247.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à DIVERA 24/7. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.