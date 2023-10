Disroot Polls

Service en ligne pour planifier un rendez-vous ou prendre des décisions rapidement et facilement. Les sondages Disroot sont alimentés par Framadate. Framadate est un service en ligne permettant de planifier un rendez-vous ou de prendre une décision rapidement et facilement. Créez votre sondage, partagez-le avec vos amis ou collègues afin qu'ils puissent participer au processus de décision et obtenir les résultats !

Site Web : poll.disroot.org

