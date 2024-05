Gérez et passez facilement d'un compte à l'autre et d'une application à l'autre sans changer de navigateur.

DeepTranscript est une technologie de reconnaissance vocale automatique destinée aux entreprises dédiées aux usages des données vocales. Conçu comme le fournisseur de technologie idéal pour les professionnels qui souhaitent transcrire de gros volumes en offrant une grande précision et des prix bas. Collectons toutes les données disponibles lors des conversations, discussions, entretiens avec une API plug and play avec une mise sur le marché immédiate et des fonctionnalités pertinentes en plus d'une transcription précise : analyse des émotions, motifs récurrents de satisfaction...

Site Web : deeptranscript.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à DeepTranscript. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.