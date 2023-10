DateMySchool est une plateforme de rencontres en ligne destinée aux étudiants et anciens élèves universitaires. Il nécessite une adresse e-mail universitaire et prétend qu'il autorise uniquement les étudiants et anciens élèves vérifiés à adhérer. Il permet aux utilisateurs de filtrer par écoles, départements, individus et autres groupes pour accéder à leurs profils - sous réserve de la même politique de sécurité basée sur les adresses e-mail universitaires.

Site Web : datemyschool.com

