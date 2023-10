L'Université de Chitkara a mis en œuvre la solution ERP de Chalkpad qui permet à la direction, aux enseignants, aux étudiants, aux parents et aux anciens élèves de se connecter, de communiquer, de partager et de gérer facilement les informations. Chalkpad travaille activement avec nos professeurs, notre personnel et nos étudiants de Chitkara pour identifier des moyens nouveaux et efficaces d'utiliser la technologie pour atteindre leurs objectifs académiques. Il facilite l’utilisation innovante et imaginative des technologies pour renforcer l’enseignement et l’apprentissage. Les informations critiques pertinentes pour les étudiants sont rendues très efficaces grâce à cette puissante solution de gestion de l'information. Chalkpad aide les parents à se tenir au courant des progrès de leur paroisse – avec des mises à jour par courrier électronique et un accès en ligne aux informations sur les horaires, les notes/notes, les détails de paiement des frais, les informations sur la fréquentation, les avis importants de l'université et les commentaires de la faculté. Chalkpad facilite la collaboration et la communication entre les professeurs, les parents, les administrateurs, les étudiants et les anciens élèves de l'Université de Chitkara.

Site Web : chitkara.edu.in

