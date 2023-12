Gérez et passez facilement d'un compte à l'autre et d'une application à l'autre sans changer de navigateur.

Dataiku est une société d'intelligence artificielle (IA) et d'apprentissage automatique fondée en 2013. En décembre 2019, Dataiku a annoncé que CapitalG - le fonds de capital-risque de croissance en phase avancée financé par Alphabet Inc. - avait rejoint Dataiku en tant qu'investisseur et qu'il avait a obtenu le statut de licorne, évalué à 1,4 milliard de dollars. Dataiku emploie actuellement plus de 500 personnes dans le monde entre ses bureaux de New York, Paris, Londres, Munich, Sydney, Singapour et Dubaï.

Site Web : dataiku.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Dataiku. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.