Creatio (anciennement bpm'online) est une solution low-code Software as a Service (SaaS) de gestion de processus et de CRM (gestion de la relation client). Depuis 2020, la pile de solutions Creatio comprenait Studio Creatio (plateforme low-code), Sales Creatio (logiciel d'automatisation de la force de vente), Marketing Creatio (outil d'automatisation du marketing) et Service Creatio (logiciel d'assistance).

Site Web : creatio.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Creatio. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.