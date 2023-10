Craft.io est l'outil de gestion de produits permettant aux chefs de produit d'effectuer leur travail de collecte de commentaires, de planification, de prise de décision, de feuille de route et bien plus encore dans un outil spécialement conçu qui s'intègre aux plateformes les plus couramment utilisées aujourd'hui. Craft.io devient le système d'enregistrement des produits : la source de données faisant autorité qui sauvegarde ces décisions importantes concernant les produits, permettant aux chefs de produits d'être plus confiants, d'influencer les parties prenantes et de diriger avec autorité.

