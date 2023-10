ChroniFI est un logiciel de finances personnelles qui aide les gens à simplifier leurs finances afin de prendre des décisions meilleures et plus sûres. Nous encourageons les gens à considérer la planification financière à travers le prisme du temps afin de comprendre intuitivement les grandes décisions de la vie, comme changer de carrière, acheter une maison, avoir des enfants, payer ses études universitaires et prendre sa retraite.

Site Web : chronifi.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à ChroniFI. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.