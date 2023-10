Fonctionne avec vos fournisseurs d'identité et vos plates-formes de protection des points finaux pour appliquer des règles de refus par défaut et Zero Trust qui limitent l'accès aux applications d'entreprise, aux espaces IP privés et aux noms d'hôte. Connecte les utilisateurs plus rapidement et de manière plus sûre qu'un VPN.

Site Web : cloudflare.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Cloudflare Zero Trust. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.