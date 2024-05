Gérez et passez facilement d'un compte à l'autre et d'une application à l'autre sans changer de navigateur.

Le Parrot Studio de VocaliD permet aux entreprises de concevoir, créer et déployer des voix personnalisées générées par l'IA pour les applications de synthèse vocale. À l’ère de la voix, les marques doivent se différencier et ressembler à elles-mêmes plutôt qu’à celles de leurs concurrents. Créez une personnalité vocale distinctive et cohérente avec votre marque qui se connecte avec vos clients et convertit sur votre message, renforçant ainsi la fidélité et la confiance d'une manière que seule la voix peut permettre.

Site Web : vocalid.ai

