Holofy Spaces est une plateforme d'intelligence commerciale axée sur la vidéo qui vous aide à générer, qualifier et conclure plus de prospects, plus rapidement que quiconque. Pour ce faire, nous vous proposons le moyen le plus puissant pour générer de l'engagement et comprendre l'intention du client : les histoires vidéo. L'application Holofy Spaces vous permet de créer, de gérer et de publier du contenu, ainsi que de comprendre ce qu'il y a dans la tête de votre prospect grâce à la puissance d'analyses approfondies. D'un simple toucher, vous pouvez partager des portefeuilles d'actifs entiers ou organiser des collections personnalisées que vous transmettez directement à vos prospects, intégrez sur votre site Web ou sur des plateformes tierces.

Site Web : spaces.holofy.io

