Citavi prend en charge l'ensemble du processus de recherche, de la recherche de sources à la finalisation de votre article. Recherchez dans plus de 4 000 catalogues de bibliothèques et bases de données provenant de tous les principaux fournisseurs d’informations. Citavi vous permet d'ajouter des articles PDF comme références, de rechercher leurs informations bibliographiques, de rechercher le texte intégral en ligne et de créer des captures d'écran de pages Web au format PDF, si vous le souhaitez. Avec Citavi, vous pouvez enregistrer des résumés, des citations, des images, des commentaires, des évaluations et toutes les réflexions qui surgissent en cours de route. Le système de catégories facilite la structure systématique des propositions de recherche et des publications et est particulièrement utile pour décrire un projet de trimestre, une thèse ou un mémoire ainsi qu'un projet de recherche. Citavi génère automatiquement un article fini, en insérant des citations correctement formatées et une bibliographie dans le style de citation de votre choix.

Site Web : citavi.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Citavi. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.