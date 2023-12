Gérez et passez facilement d'un compte à l'autre et d'une application à l'autre sans changer de navigateur.

scite est un outil utilisé pour aider les chercheurs à mieux découvrir et comprendre les articles scientifiques via Smart Citations. Les citations intelligentes permettent aux utilisateurs de voir comment un article scientifique a été cité en fournissant le contexte de la citation et une classification décrivant si elle fournit des preuves à l'appui ou contrastées de l'affirmation citée. Recherchez plus de 800 millions de citations intelligentes.

Site Web : scite.ai

