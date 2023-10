Le SAO/NASA Astrophysics Data System (ADS) est un portail de bibliothèque numérique destiné aux chercheurs en astronomie et en physique, exploité par le Smithsonian Astrophysical Observatory (SAO) grâce à une subvention de la NASA. L'ADS gère trois collections bibliographiques contenant plus de 15 millions de notices couvrant des publications en astronomie et astrophysique, en physique et en sciences générales, y compris toutes les publications électroniques arXiv. Les résumés et le texte intégral des principales publications d'astronomie et de physique sont indexés et consultables via le nouveau formulaire de recherche moderne ADS ainsi qu'un formulaire de recherche classique. Un formulaire papier consultable est également disponible. En plus de maintenir son corpus bibliographique, l'ADS suit les citations et l'utilisation de ses notices pour fournir des capacités avancées de découverte et d'évaluation. Intégrée à ses collections, l’ADS fournit un accès et des pointeurs vers une multitude de ressources externes, notamment des articles électroniques disponibles sur les sites Web des éditeurs, des informations sur les objets astronomiques, des catalogues de données et des ensembles de données hébergés par des archives externes. Nous disposons actuellement de liens vers plus de 13,3 millions de dossiers gérés par nos collaborateurs. Cette profondeur d'information a permis un certain nombre de publications (avec ou sans comité de lecture) dans des domaines tels que la bibliométrie et les sciences de l'information.

Site Web : ui.adsabs.harvard.edu

