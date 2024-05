Buzops est plus qu'un système de gestion de salle de sport. Nous sommes une équipe unifiée dont la mission est de responsabiliser les propriétaires de salles de sport et d'être un partenaire dévoué pour amplifier l'efficacité et la croissance de votre entreprise de fitness. En 2009, Michael a fondé une entreprise de formation personnelle, qui a rapidement porté son chiffre d'affaires à 3 millions de dollars sur cinq sites. Confronté à des défis opérationnels avec les logiciels de gestion de salle de sport existants, Michael a collaboré avec son ami ingénieur logiciel pour créer une solution personnalisée répondant aux besoins de son entreprise. Au fur et à mesure que son entreprise grandissait, ajoutant trois salles de sport et plus de 90 sites d'entraînement personnel en 10 ans, ce qui se traduisait par la gestion de 10 000 séances d'entraînement mensuelles, le logiciel initial s'est transformé en un outil de gestion complet. Il a été méticuleusement affiné pour gérer efficacement les opérations complexes, garantissant ainsi l’exactitude du traitement des paiements et de la gestion des sessions. Après des années d'utilisation en interne et d'amélioration continue, Buzops Inc a été officiellement créé et lancé en 2023 en tant que système de gestion de salle de sport robuste et convivial, prêt à transformer l'industrie du fitness grâce à ses fonctionnalités innovantes et son excellence opérationnelle. Buzops défend un trio de positionnements de marque fondamentaux : centré sur les solutions, convivial et avant-gardiste. Nous créons des solutions personnalisées qui répondent aux défis opérationnels uniques auxquels sont confrontés les propriétaires de salles de sport, favorisant ainsi une efficacité commerciale accrue. Notre engagement à être centré sur les solutions signifie que nous évoluons et adaptons continuellement nos offres, en veillant à ce qu'elles restent adaptées aux demandes et aux défis changeants du secteur du fitness. Notre plateforme conviviale garantit une navigation sans effort, simplifiant la gestion des tâches et optimisant l'expérience utilisateur. La plateforme se distingue par sa conception intuitive, garantissant que chaque interaction est fluide et que chaque fonctionnalité est facile à naviguer. Nous accordons la priorité à l'élimination des heures fastidieuses consacrées à la formation du personnel, permettant ainsi aux propriétaires et au personnel des salles de sport de gagner du temps, de gérer les tâches sans effort et de se concentrer davantage sur leurs offres de base en matière de fitness. Simultanément, notre approche avant-gardiste prépare votre salle de sport à garder une longueur d’avance, grâce à des fonctionnalités et des innovations avancées qui garantissent l’avenir de votre entreprise. Nous dévoilons constamment de nouvelles fonctionnalités et de nouveaux outils qui non seulement répondent aux défis actuels, mais qui envisagent et répondent également de manière proactive aux besoins futurs. L'alignement sur Buzops permet aux propriétaires de salles de sport de bénéficier d'opérations rationalisées, d'une gestion facile et d'un avantage concurrentiel définitif dans le secteur du fitness en évolution. Voici votre liste de fonctionnalités mise à jour, axée sur les avantages que chacune apporte aux propriétaires de salle de sport. 1. Gestion des membres : simplifiez l'administration des membres, en garantissant que les détails sont toujours à jour et précis. 2.Traitement des paiements : gérez sans effort les paiements uniques et la facturation récurrente, garantissant ainsi un flux financier fluide. 3. Gestion des rétrofacturations et des retours : gérez efficacement les rétrofacturations et les retours, en préservant l'intégrité de vos dossiers financiers. 4. Gestion de la formation personnelle et des services de groupe : organisez et supervisez facilement des séances de formation personnelle et des services de groupe. 5. Gestion du personnel : gérez facilement les horaires et les paiements du personnel, simplifiant ainsi les processus de paie. 6. Portail des membres : permettez aux membres de gérer leurs profils, d'acheter des services et d'accéder instantanément aux installations. 7. Rapports commerciaux complets : accédez à des rapports détaillés et téléchargeables directement depuis le tableau de bord de votre entreprise pour une prise de décision éclairée. 8. Rapports quotidiens Eagle Eyes : recevez des informations commerciales quotidiennes essentielles directement dans votre boîte de réception. 9. Notifications par e-mail personnalisables : adaptez les notifications automatiques par e-mail aux membres et au personnel en fonction de vos préférences. 10. Autorisations du personnel : déléguez des tâches en toute confiance grâce aux autorisations personnalisées du personnel, garantissant ainsi le bon fonctionnement de votre salle de sport en votre absence. 11. Système de point de vente à venir : rationalisez les achats avec un système de point de vente intégré, permettant des transactions rapides et faciles pour les membres. 12. Application mobile à venir : restez connecté avec les membres, stimulant ainsi l'engagement, la génération de leads et la demande pour vos services. 13. Contrôle d'accès aux portes 24h/24 et 7j/7 : améliorez la sécurité et la flexibilité grâce au contrôle d'accès aux portes intégré, lié à la gestion des membres. 14. Intégration CRM : Buzops s'intègre parfaitement à Pipedrive, avec davantage d'outils CRM à ajouter, garantissant un écosystème opérationnel synchronisé. Chaque fonctionnalité de Buzops est native de notre plateforme et s'intègre de manière transparente pour offrir une expérience utilisateur unifiée et puissante sans coûts cachés ni frais inattendus. Nous nous engageons en faveur de la transparence, de l'inclusivité et d'une valeur exceptionnelle, garantissant que chaque utilisateur bénéficie d'un accès complet et sans entrave à notre suite complète de fonctionnalités, y compris tous les nouveaux ajouts, sans frais supplémentaires. Pas de contrats à long terme ni d'engagements restrictifs : vous avez la liberté de choisir ce qui convient le mieux à votre entreprise. Notez que notre tarif actuel est une offre de lancement. Suite à la sortie de notre application mobile améliorée et de notre système de point de vente (POS), nous prévoyons un ajustement de prix. Cependant, nous offrons une opportunité en or. Sécurisez votre partenariat avec Buzops avant la fin de l'année et nous honorerons le prix de lancement à vie, permettant un accès ininterrompu à notre plateforme riche en fonctionnalités et en constante évolution à un prix imbattable. Saisissez cette opportunité de verrouiller votre taux à vie et atteignez de nouveaux sommets en matière de gestion de salle de sport grâce aux solutions complètes et innovantes proposées par Buzops. Libérez tout le potentiel de votre salle de sport avec notre logiciel et notre équipe : planifiez votre démo GRATUITE dès aujourd'hui ! Ensemble, découvrons comment nous pouvons aider votre entreprise de fitness à gagner en efficacité et à réussir.

Site Web : buzops.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Buzops. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.