Lementary POS est votre caisse enregistreuse mobile ou un système de point de vente complexe, conçu pour répondre à vos besoins spécifiques. Pour un prix unique et équitable, vous accédez à d'innombrables fonctionnalités conçues pour simplifier et accélérer vos processus métier, ainsi qu'à un nombre illimité d'utilisateurs et d'appareils connectés. Avec Elementary POS, vous pouvez accéder à un module de vente flexible et à un bureau virtuel, vous offrant un accès en déplacement aux statistiques de ventes, à la gestion des stocks et bien plus encore. Elementary POS est idéal pour les petites et moyennes entreprises, les indépendants ainsi que ceux qui démarrent une nouvelle entreprise. Il s’agit d’un système convivial et complet conçu pour évoluer avec votre entreprise. Que vous ayez besoin d'une seule caisse enregistreuse mobile ou d'un système plus complexe, Elementary POS peut être adapté précisément à vos besoins. Vous pouvez l’imaginer comme un jeu de construction que vous pouvez adapter exactement aux exigences de votre modèle commercial. En quelques minutes, vous pouvez connecter Elementary POS à des appareils externes tels que des écrans clients, des écrans de cuisine, des lecteurs de codes-barres ou des terminaux de paiement, le tout sous la forme de tablettes ou de téléphones mobiles avec Android, ou d'appareils spécialisés. L'application offre un large éventail de fonctionnalités, notamment les ventes, les commandes à distance, la gestion des stocks, des statistiques et des rapports de ventes avancés, ainsi qu'un bureau virtuel qui vous permet de gérer votre entreprise depuis n'importe où. Vous pouvez ajouter un nombre illimité d'utilisateurs et de caisses enregistreuses à votre compte. Elementary POS fonctionne sur n'importe quel mobile ou tablette avec Android, ce qui vous évite d'investir dans du matériel coûteux.

Site Web : elementarypos.com

