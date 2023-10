Buttondown est le moyen le plus simple de créer et de gérer votre newsletter. Buttondown est un petit outil élégant pour produire des newsletters. L'interface minimaliste vous permet de rédiger facilement de superbes e-mails ; l'automatisation agit comme l'assistant éditorial que vous souhaiteriez avoir, en vérifiant les fautes de frappe, les liens rompus ou les images mal formées ; le widget d'abonnement portable permet d'élargir très facilement votre audience, où que vous hébergez votre site. Et puis Buttondown s'écarte de votre chemin. Buttondown met l'accent sur la rapidité et la facilité d'utilisation par rapport à des ensembles de fonctionnalités complexes ou à une automatisation puissante.

Site Web : buttondown.email

