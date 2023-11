Ryohin Keikaku Co., Ltd., ou Muji, est une entreprise de vente au détail japonaise qui vend une grande variété de biens ménagers et de consommation. La philosophie de conception de Muji est minimaliste et met l'accent sur le recyclage, la réduction des déchets de production et d'emballage, ainsi qu'une politique sans logo ou « sans marque ».

Site Web : muji.com

