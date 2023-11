Lisez les newsletters par e-mail selon votre emploi du temps, pas le leur. Les newsletters par e-mail sont un excellent moyen de vous tenir au courant de vos blogs et créateurs de contenu préférés. Cependant, ils arrivent souvent à des moments difficiles, lorsque l’on n’a pas le temps de les lire. Lorsque cela se produit, vous pouvez soit choisir de le lire sur-le-champ, ce qui détruit votre productivité, soit choisir de le lire plus tard, au risque de tout oublier. Sans oublier que les newsletters ont tendance à encombrer votre boîte de réception qui regorge d’autres e-mails importants qui nécessitent votre attention. LaterMail résout ce problème en donnant à vos emails de newsletter un espace dédié, pour être lu à votre convenance, chaque fois que votre emploi du temps le permet. Pensez-y comme à un flux RSS pour les e-mails de newsletter, enveloppé dans une application multiplateforme agréable et facile à utiliser.

Site Web : latermail.app

