BluBil peut être utilisé pour contrôler les dépenses et les recettes à des fins personnelles, familiales et professionnelles. Il est possible de créer un nombre illimité de groupes, qui géreront la trésorerie en famille, en entreprise, entre amis, lors d'un voyage en commun et à toute autre fin. Il est facile de créer un groupe et d'ajouter à son personnel, qui perçoit une indemnité, a des frais de déplacement, des frais de divertissement. Les flux de trésorerie sont désormais clairs. Surveillez simplement et rapidement. Ajoutez dépenses et revenus tout simplement, vos collaborateurs n'oublieront pas de les régler en raison de la difficulté de l'interface. Définir les droits individuels des employés ordinaires et des chefs de service. Déléguez l’autorité, mais conservez une confiance totale dans le contrôle de ce qui se passe. Les flux de trésorerie du Groupe seront entièrement sous vos yeux, mais seulement si vous disposez de droits suffisants. Gardez une trace des mouvements d’argent entre les employés.

Site Web : blubil.com

