Bellingcat (stylisé comme bell¿ngcat) est un site Web de journalisme d'investigation spécialisé dans la vérification des faits et le renseignement open source (OSINT). Elle a été fondée par le journaliste et ancien blogueur britannique Eliot Higgins en juillet 2014. Bellingcat publie les résultats d'enquêtes de journalistes professionnels et citoyens sur les zones de guerre, les violations des droits de l'homme et la pègre. Les contributeurs du site publient également des guides sur leurs techniques, ainsi que des études de cas. Bellingcat a commencé par une enquête sur l'utilisation d'armes pendant la guerre civile syrienne. Ses reportages sur la guerre dans le Donbass (notamment l’abattage du vol 17 de Malaysia Airlines), le raid sur El Junquito, la guerre civile yéménite, l’empoisonnement de Skripal et le massacre perpétré par l’armée camerounaise ont attiré l’attention internationale.

