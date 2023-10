L'Encyclopædia Britannica (latin pour « British Encyclopaedia ») est une encyclopédie en ligne de langue anglaise de culture générale. Il était auparavant publié par Encyclopædia Britannica, Inc. et d'autres éditeurs (pour les éditions précédentes). Il a été rédigé par environ 100 éditeurs à temps plein et plus de 4 000 contributeurs. La version 2010 de la 15e édition, qui compte 32 volumes et 32 640 pages, était la dernière édition imprimée. La Britannica est l’encyclopédie de langue anglaise qui a été imprimée le plus longtemps : elle a duré 244 ans. Il a été publié pour la première fois entre 1768 et 1771 dans la capitale écossaise d'Édimbourg, en trois volumes. (Cette première édition est disponible en fac-similé.) L'encyclopédie s'est agrandie : la deuxième édition comptait 10 volumes, et lors de sa quatrième édition (1801-1810), elle était passée à 20 volumes. Sa stature croissante en tant qu'ouvrage scientifique a permis de recruter d'éminents contributeurs, et les 9e (1875-1889) et 11e éditions (1911) sont des encyclopédies marquantes en matière d'érudition et de style littéraire. À partir de la 11e édition et suite à son acquisition par une firme américaine, le Britannica a raccourci et simplifié ses articles pour élargir son attrait au marché nord-américain. En 1933, la Britannica est devenue la première encyclopédie à adopter la « révision continue », dans laquelle l'encyclopédie est continuellement réimprimée, chaque article étant mis à jour selon un calendrier. En mars 2012, Encyclopædia Britannica, Inc. a annoncé qu'elle ne publierait plus d'éditions imprimées et se concentrerait plutôt sur Encyclopædia Britannica Online. La 15e édition avait une structure en trois parties : une Micropædia en 12 volumes d'articles courts (généralement moins de 750 mots), une Macropædia en 17 volumes d'articles longs (de deux à 310 pages) et un seul volume Propædia pour donner un aperçu hiérarchique des connaissances. La Micropædia était destinée à une vérification rapide des faits et à servir de guide pour la Macropædia ; il est conseillé aux lecteurs d'étudier le plan de Propædia pour comprendre le contexte d'un sujet et trouver des articles plus détaillés. En 70 ans, la taille de la Britannica est restée stable, avec environ 40 millions de mots sur un demi-million de sujets. Bien que publié aux États-Unis depuis 1901, le Britannica a pour l’essentiel conservé l’orthographe de l’anglais britannique.

Site Web : britannica.com

