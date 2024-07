Bad Bot Design est un outil basé sur l'IA qui permet aux utilisateurs d'acheter une variété de produits uniques, notamment des chemises, des sweat-shirts et des tasses à café. Ces produits sont générés par des robots, offrant une collection exclusive et distinctive. De plus, les utilisateurs ont la possibilité de demander aux AI Bots de concevoir leurs propres idées, ajoutant ainsi une touche personnalisée à leurs achats. L'outil fournit divers filtres pour une navigation facile, permettant aux utilisateurs de trier les produits par pertinence, les derniers ajouts et les éléments les plus anciens. Il présente également des collections spécifiques telles que la collection Bad Bot, les articles en vedette, la nouvelle collection et la sélection d'été, garantissant ainsi une gamme diversifiée d'options. Les produits disponibles englobent une large gamme de designs, y compris des images d'animaux tels que des bouledogues français et des chats, des impressions artistiques comme des œuvres d'art inspirées de Monet et des images sur le thème de Van Gogh, et des références à la culture pop comme les Gardiens de la Galaxie et les designs sur le thème de Tupac. L'outil propose plusieurs variantes de chaque modèle, garantissant une sélection complète. Le site Web de Bad Bot Design comprend une section FAQ et des informations de contact, ainsi que des conditions de service et une politique de retour pour la commodité du client. L'outil est développé par AE.STUDIO et peut être suivi sur Instagram, Facebook et Twitter pour les mises à jour. En résumé, Bad Bot Design est une plateforme basée sur l'IA qui propose des produits uniques générés par des robots. Les utilisateurs peuvent acheter des chemises, des sweat-shirts et des tasses à café ou demander aux AI Bots de concevoir des idées personnalisées. L'outil propose diverses collections et filtres, offrant un large éventail d'options de conception.

Site Web : badbotdesign.com

